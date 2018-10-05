Суд не удовлетворил иск кандидата на пост главы Хакасии Коновалова

КРАСНОЯРСК, 5 окт — РИА Новости. Верховный суд Хакасии не удовлетворил иск кандидата на пост губернатора региона от КПРФ Валентина Коновалова к избиркому республики о незаконности отмены выборов 7 октября, сообщили РИА Новости в суде.

Коновалов в четверг на своей странице в соцсети Facebook написал, что подал иск в Верховный суд республики о незаконной отмене избирательной комиссией второго тура выборов, назначенного на 7 октября.

"В удовлетворении требований указанных в иске Коновалова Валентина Олеговича отказать", — процитировал собеседник агентства судью Валерия Соловьева.

В первом туре выборов 9 сентября кроме Коновалова (44,81%) участвовали занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин перед вторым туром снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, тоже снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.

Документы на участие во втором туре выборов подал участвовавший в первом туре Мяхар. В четверг в избирательной комиссии республики сообщили, что второй тур состоится 21 октября.