Матвиенко и президент Южной Кореи обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове, сообщила администрация президента Республики Корея.

"Президент Мун Чжэ Ин принял сегодня… спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, которая находится в стране с официальным визитом по приглашению южнокорейского парламента. Стороны обменялись мнениями о предложениях по продвижению дружественных отношений между Республикой Корея и Россией, а также ситуации на Корейском полуострове и инициативам по активизации межпарламентских контактов между двумя странами", — говорится в сообщении администрации в Facebook.

Матвиенко накануне прибыла в Южную Корею с визитом, в ходе которого у неё запланированы встречи с руководством страны.