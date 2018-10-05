Матвиенко заявила, что впечатлена беседой с президентом Южной Кореи

СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что находится под большим впечатлением от встречи с президентом Республики Кореи Мун Чже Ином.

Матвиенко накануне прибыла в Южную Корею с визитом, в ходе которого у неё запланированы встречи с руководством страны. В пятницу она провела переговоры с Мун Чжэ Ином.

"Отдельно хочу поблагодарить за возможность встретиться с президентом Республики Корея. Я нахожусь под большим впечатлением от встречи с ним и нашей беседы", — сказала Матвиенко на встрече со спикером Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном.

В ходе разговора со своим коллегой она отметила, что межпарламентский диалог будет способствовать многоплановому сотрудничеству Москвы и Сеула.

"Хочу подчеркнуть, что мы в России высоко ценим добрососедские отношения с Республикой Корея — нашим важным, перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И хочу подчеркнуть наш неизменный настрой — это общая консолидированная позиция в российском обществе — на продвижение и развитие нашего многопланового сотрудничества, придание ему нового импульса с позиции межпарламентского диалога", — сказал она на переговорах со спикером Национального собрания.

В свою очередь, Мун Хи Сан выразил н6адежду на то, что этот визит его российской коллеги будет способствовать установлению мира на Корейском полуострове и дальнейшему развитию двусторонних отношений.