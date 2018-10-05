В Крыму ответили на слова Климкина о переселении россиян на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом заявление киевских властей о "специальном переселении" граждан России из других регионов в Крым.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в "специальном переселении" десятков тысяч людей из других регионов страны в Крым. По утверждению министра, слова которого приводит "УНИАН", с помощью таких мер Москва якобы пытается "вытеснить" с полуострова проукраинское население.

"МИД Украины, как всегда, высказывает неадекватные и бредовые идеи, которые не имеют под собой никакого реального основания. Со всей ответственностью могу заявить, что никакого массового переселения россиян на территорию полуострова не планировалось и не проводится. Граждане Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать себе место жительства, поэтому никаких программ и насильственных переселений, естественно, у нас нет", — сказал РИА Новости Гемпель.

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