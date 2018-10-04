Адвокат Сенцова заявил, что ЕСПЧ ждет ответа России по жалобе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Страсбургский суд до середины января ждет ответа РФ по жалобе отбывающего заключение в России Олега Сенцова, заявила РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Наташа Добрева, которая ведет это дело в ЕСПЧ.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова и увязал ее с межгосударственным делом Украины против России.

По словам Добревой, "суд предоставил правительству России срок до 16 января 2019 года, чтобы представить свое письменное заключение по делу и ответить на ряд важных вопросов — в частности, подпадал ли Сенцов под юрисдикцию РФ".

"При этом ЕСПЧ не станет выносить решения по делу Сенцова, пока не будет принято решение по делу "Украина против России" по Крыму", — добавила адвокат.

Жалоба Украины против России была подана в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма к РФ. В ней Киев заявляет, что в результате были нарушены право на жизнь; право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению; право на справедливое судебное разбирательство; право на уважение личной жизни, свободы религии, свободы выражения мнения, свободы собраний и объединений; право на эффективные средства правовой защиты, запрета дискриминации; право на уважение имущества и свободы передвижения.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.