Адвокат Сенцова заявил, что ЕСПЧ ждет ответа России по жалобе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Страсбургский суд до середины января ждет ответа РФ по жалобе отбывающего заключение в России Олега Сенцова, заявила РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Наташа Добрева, которая ведет это дело в ЕСПЧ.
По словам Добревой, "суд предоставил правительству России срок до 16 января 2019 года, чтобы представить свое письменное заключение по делу и ответить на ряд важных вопросов — в частности, подпадал ли Сенцов под юрисдикцию РФ".
"При этом ЕСПЧ не станет выносить решения по делу Сенцова, пока не будет принято решение по делу "Украина против России" по Крыму", — добавила адвокат.
Жалоба Украины против России была подана в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма к РФ. В ней Киев заявляет, что в результате были нарушены право на жизнь; право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению; право на справедливое судебное разбирательство; право на уважение личной жизни, свободы религии, свободы выражения мнения, свободы собраний и объединений; право на эффективные средства правовой защиты, запрета дискриминации; право на уважение имущества и свободы передвижения.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.