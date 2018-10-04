Трутнев дал министерствам две недели на выработку планов по Арктике

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что профильным министерствам поставлена задача в двухнедельный срок определиться с планами развития Арктики.

В четверг Трутнев, который с мая 2018 года курирует вопросы российской Арктики, провел совещание по выработке приоритетных задач развития Арктической зоны Российской Федерации.

"Я не почувствовал большой готовности министерств четко изложить приоритеты в работе арктической комиссии, приоритеты в работе министерств в Арктике. Нам придется еще вместе поработать, чтобы все расставить по местам. Начнем с государственной программы развития Арктической зоны. Надо разобраться, что мы делаем в первую очередь, что приносит наибольший эффект для государства российского", — сказал Трутнев журналистам по итогам заседания.

Он напомнил, что президентом РФ поставлена задача обеспечить объем перевозок по Северному морскому пути к 2024 году 80 миллионов тонн. "Для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать, какое количество портов должно быть на протяженности Северного морского пути, как обеспечены безопасность судов, обслуживание, связь, спасение. На эти все вопросы я тоже, честно говоря, ответов конкретных не услышал", — сказал вице-премьер.

"Мы поставим двухнедельный срок и будем добиваться того, чтобы каждое министерство в рамках своей компетенции точно определило, что надо сделать, в какие сроки. Вот после этого можно выстраивать приоритеты", — добавил Трутнев.