КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Второй тур выборов главы Хакасии состоится 21 октября, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали Виктор Зимин, занимавший пост главы республики (32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Документы на участие подал участвовавший в первом туре Мяхар. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.

"Второй тур выборов назначен на 21 октября. В выборах участвует два кандидата – Коновалов и Мяхар", — сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин в среду назначил замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия. На встрече с Развожаевым Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.