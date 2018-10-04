МИД опроверг слухи об обмене Сенцова на арестованных в США россиян

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Каких-либо договоренностей об обмене отбывающего заключение в РФ Олега Сенцова на арестованных в США россиян не существует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Я хотела бы обратить внимание на сообщения, которые были опубликованы в целом ряде СМИ, о якобы намечающемся обмене осужденного в России за подготовку террористического акта Олега Сенцова на российских соотечественников, находящихся под стражей в США. Я хотела бы подчеркнуть, что мы с удивлением восприняли эти сообщения, и сказать, что такой договоренности не существует, это дезинформация ", — сообщила Захарова на брифинге.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на источник сообщила, что главным условием для возвращения Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США, Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.