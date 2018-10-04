Получившего 23 оклада чиновника исключили из антикоррупционной комиссии

БРЯНСК, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы Воронежской области Юрий Агибалов, вышедший на пенсию с выплатой 23 окладов, исключен из антикоррупционной комиссии региона, следует из текста указа, опубликованного на сайте правительства.

"Указ об исключении Агибалова из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции опубликован на портале правительства в рабочем порядке", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее документ о включении чиновника в состав антикоррупционной комиссии региона был размещен на портале правительства Воронежской области. Как пояснили в правительстве, этот документ проходил согласование с лета, однако в связи с тем, что чиновник не войдет в новый состав правительства, он не будет являться членом совещательных органов.

В субботу в ряде Telegram-каналов были опубликованы сканы документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов, а два дня спустя вновь занял аналогичную должность без приставки "врио". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Воронежской области, единовременная выплата 23 окладов Агибалову была произведена в соответствии с региональным законом, а общая сумма составила 223 892 рубля.

В правительстве региона ранее также сообщили, что Агибалов 17 сентября был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области "для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года". По данным облправительства, выплата Агибалову доплаты к пенсии была приостановлена при назначении на государственную должность, а размер его заработной платы не изменился по сравнению с предыдущим периодом.

В понедельник на встрече с журналистами губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона.