МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем в Санкт-Петербурге.
В ходе переговоров два лидера обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки.
"Мы очень рады возможности принимать господина Курца в Санкт-Петербурге. Это уже второй визит господина канцлера и наша четвертая встреча в текущем году. Интенсивные контакты на высшем политическом уровне, безусловно, создают необходимую атмосферу, нужную атмосферу, деловую для всестороннего развития межгосударственных связей", — сказал Путин по итогам встречи.
Курц, в свою очередь, заявил, что Австрия и Евросоюз заинтересованы в "более тесном сотрудничестве с Россией".
"Как маленькая, но активная страна-участник Европейского союза, мы также участвуем в создании позиции Европейского союза, и мы несем эту ответственность", — подчеркнул он.
Сотрудничество в энергетике
"OMV также участвует в строительстве трубопроводной системы "Северный поток — 2", — напомнил российский лидер.
По его словам, соглашение между "Газпромом" и австрийским концерном предполагает подключение OMV к разработке уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
"Подписанная только что новая договоренность о подключении OMV к разработке уренгойского нефтеконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнерства этой компании с "Газпромом", — сказал глава государства.