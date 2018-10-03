О газе, Сирии и Украине: Путин провел переговоры с Курцем

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем в Санкт-Петербурге.

В ходе переговоров два лидера обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки.

Президент России назвал переговоры конструктивными и отметил деловую атмосферу встречи.

"Мы очень рады возможности принимать господина Курца в Санкт-Петербурге. Это уже второй визит господина канцлера и наша четвертая встреча в текущем году. Интенсивные контакты на высшем политическом уровне, безусловно, создают необходимую атмосферу, нужную атмосферу, деловую для всестороннего развития межгосударственных связей", — сказал Путин по итогам встречи.

Курц, в свою очередь, заявил, что Австрия и Евросоюз заинтересованы в "более тесном сотрудничестве с Россией".

"Как маленькая, но активная страна-участник Европейского союза, мы также участвуем в создании позиции Европейского союза, и мы несем эту ответственность", — подчеркнул он.

Сотрудничество в энергетике

Одной из важнейших тем переговоров стал газовый вопрос. Как отметил Путин, Москва приветствует позицию австрийского правительства в поддержку проекта "Северный поток — 2".

"OMV также участвует в строительстве трубопроводной системы "Северный поток — 2", — напомнил российский лидер.

По его словам, соглашение между "Газпромом" и австрийским концерном предполагает подключение OMV к разработке уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

"Подписанная только что новая договоренность о подключении OMV к разработке уренгойского нефтеконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнерства этой компании с "Газпромом", — сказал глава государства.