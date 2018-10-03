Матвиенко встретится с руководством Южной Кореи

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отправилась с визитом в Южную Корею, где планирует провести переговоры с руководством республики, также российские парламентарии встретятся с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба Совфеда.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Республику Корея с официальным визитом 3-6 октября", — говорится в сообщении.

"В Сеуле состоится ряд встреч с руководством Южной Кореи. Также российские сенаторы планируют провести переговоры с южнокорейскими парламентариями", — сообщила Матвиенко.

Она напомнила о состоявшейся недавно встрече президентов России и Южной Кореи. "Нам есть что обсудить в продолжение диалога лидеров наших государств", — сказала председатель СФ, отметив, что у российской парламентской делегации предусмотрена очень насыщенная программа визита.

Кроме того, спикер верхней палаты заявила, что в ходе переговоров поднимет тему роли межпарламентских отношений в развитии гуманитарных, образовательных, культурных связей.

Как ожидается, помимо переговоров с руководством Республики Корея и Национального собрания РК, председатель СФ и российские сенаторы проведут ряд встреч с представителями южнокорейского бизнеса и научных кругов, отметили в пресс-службе.

В составе делегации — заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов, член комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, член комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.