Путин обеспокоен волатильностью в политике, экономике и безопасности

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывают обеспокоенность волатильность в политике, экономике и безопасности, непредсказуемость президента США Дональда Трампа, но не только его.

"Обеспокоенность вызывает неопределенность: в политике, и в сфере безопасности, и в экономике. Волатильность, другими словами. И количество факторов неопределенности растет, вот это вот вызывает обеспокоенность. Непредсказуемость развития событий вызывает обеспокоенность", — сказал Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, какие изменения вызывают у него обеспокоенность.

Отвечая на вопрос, имеет ли Путин в виду под этими факторами президента США Дональда Трампа, глава государства ответил: "Не только. Ведь он, конечно, вносит существенный вклад в это состояние, но в силу того, что он является президентом крупнейшей мировой державы. Но не только. Я в целом говорю про ситуацию".

"Вот, смотрите — рост экстремизма. Откуда он взялся? Почему так остро стоит эта проблема сегодня? Почему этот экстремизм вырождается в терроризм? Это разве нас не беспокоит? Это все надо понимать, откуда все произошло", — добавил Путин.

"Что вызывает оптимизм — все-таки здравый смысл, как бы ни было тяжело, всегда люди, человечество, находило выход из самых сложных ситуаций, руководствуясь интересами стран, народов. Это цель любого правительства – обеспечить благосостояние и рост благосостояния своих граждан", — подчеркнул президент.

"Я думаю, что рано или поздно, чем раньше, тем лучше, осознание того, что нам нужно как можно быстрее уйти от различных противоречий, во всяком случае, от попыток решить эти противоречия какими-то неприемлемыми инструментами, способами, выходящими за рамки международного права. Мне кажется, что нужно укреплять ведущую позицию Организации Объединенных Наций, и на этой базе двигаться дальше", — заключил президент РФ.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.