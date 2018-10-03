Меняйло представит врио главы Хакасии в четверг

Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018

Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в четверг, 4 октября, представит правительству Хакасии врио главы республики Михаила Развожаева, сообщил РИА Новости представитель аппарата полпреда.

"Полномочный представитель вылетел в Абакан. Предварительно представление врио губернатора запланировано на завтра", — сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин в среду назначил замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия. На встрече с Развожаевым Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.