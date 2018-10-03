Избирком Хакасии принял заявление от Мяхара на участие в выборах

Сотрудники избирательной комиссии опечатывают урны для голосования перед началом выборов губернатора Республики Хакасия в Абакане. Архивное фото

Сотрудники избирательной комиссии опечатывают урны для голосования перед началом выборов губернатора Республики Хакасия в Абакане. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия Хакасии приняла заявление на участие во втором туре выборов главы региона от кандидата Партии роста Александра Мяхара, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы избиркома Дмитрий Кирсанов.

"Состоялось заседание. Комиссия аннулировала заявление от Филягина об участии во втором туре. Приняла заявление от Мяхара об участии во втором туре. В четверг комиссия рассмотрит его заявление и назначит дату выборов на 21 октября", — сказал Кирсанов.

Ранее в среду состоялась встреча президента России Владимира Путина с Михаилом Развожаевым, которого глава государства назначил врио руководителя республики на месяц.

По словам Кирсанова, назначение Развожаева не повлияет на дату проведения выборов.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.