Избирком Хакасии принял заявление от Мяхара на участие в выборах

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия Хакасии приняла заявление на участие во втором туре выборов главы региона от кандидата Партии роста Александра Мяхара, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы избиркома Дмитрий Кирсанов.
Ранее в среду состоялась встреча президента России Владимира Путина с Михаилом Развожаевым, которого глава государства назначил врио руководителя республики на месяц.
По словам Кирсанова, назначение Развожаева не повлияет на дату проведения выборов.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.