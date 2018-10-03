Песков заявил, что в Кремле наблюдают за рейтингами Путина

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за тем, как меняются рейтинги президента России Владимира Путина в связи с изменением в пенсионной системе, но это никогда не было препятствием для настоящей работы на благо людей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается рейтингов и так далее, вы знаете отношение к этим рейтингам президента. Безусловно, мы внимательно наблюдаем за тем, как они меняются, за этой волатильностью, но в то же время для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей. А именно повышение жизненного уровня пенсионеров президент разъяснил как конечную цель этих преобразований", — сказал Песков журналистам.

"Мы понимаем, что эта тема весьма резонансная. Мы понимаем, что эта тема касается очень многих, и вы знаете, что президент абсолютно прямо и откровенно изложил свою позицию в телевизионном обращении к нации, где он полностью и детально рассказал о своем подходе и аргументации тех преобразований, которые сейчас осуществляются в пенсионной сфере", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Госдума 27 сентября приняла в III чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, ГД приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.