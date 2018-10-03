Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов в регионах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих и уточняющих полномочия детских омбудсменов в субъектах РФ, следует из базы данных ГД.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что институт уполномоченных по правам ребёнка является дополнительной гарантией, обеспечивающей̆ реализацию и защиту прав и законных интересов детей.

"Законопроект направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и в субъектах Российской Федерации, а также на создание эффективных механизмов защиты прав и законных интересов детей", — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, уполномоченный будет назначаться на должность президентом РФ сроком на пять лет. Порядок назначения уполномоченного по правам ребенка в субъекте будет устанавливаться региональным законодательством. Проект закона определяет полномочия деятельности детского омбудсмена и правовое положение уполномоченных в субъектах РФ, а также их сферу деятельности и задачи.