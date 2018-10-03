Уходящий с поста мэр Владивостока принял отставку своего заместителя

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который накануне сообщил о своем уходе с поста, принял отставку своего первого заместителя Алексея Литвинова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Юлия Шатина.

Во вторник мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию, отметив, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит заявление Веркеенко о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться на основе конкурсной процедуры. В среду в мэрии сообщили о том, что первый заместитель мэра Владивостока Алексей Литвинов написал заявление об отставке, по предварительным данным, с 8 октября.

"Да, Веркеенко принял отставку Литвинова с 8 октября", — сказала Шатина.