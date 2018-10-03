Заместитель мэра Владивостока ушел в отставку вслед за начальником

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Первый заместитель мэра Владивостока Алексей Литвинов написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.

"Литвинов написал заявление об отставке, по предварительным данным, с 8 октября", — сказал собеседник.

Литвинов по регламенту должен исполнять обязанности градоначальника в случае его отсутствия.

Во вторник мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию, отметив, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит заявление Веркеенко о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться конкурсной процедурой.