Эксперты прокомментировали снятие Филягина с выборов в Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи называют разные причины снятия кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина с выборов в Хакасии: решение может быть результатом договоренностей, но как в пользу КПРФ — в качестве компенсации за Приморье, так и против.

Некоторые эксперты полагают, что причиной стала простая неуверенность кандидата-эсера в своих силах в непростом регионе.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин тоже отказался от участия. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Позже глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что кандидат от КПРФ не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих выборов и дойдет до конца.

Компенсация или наказание для коммунистов?

По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, сняв свою кандидатуру с участия в выборах, Филягин фактически "снялся в пользу коммуниста". "Он фактически открыл путь к губернаторскому посту для кандидата от КПРФ", — считает аналитик.

В связи с этим, отметил он, возникает вопрос: проходили ли межпартийные переговоры между "Справедливой Россией" и КПРФ. Зудин полагает, что ситуацию можно сравнить с Приморьем, "где КПРФ наверняка обижена и кандидат от КПРФ, потому что, как он считает, у него украли победу после того, как выборы обнулили и назначили новые".

"Были ли какие-то консультации и переговоры… То, что произошло в Хакасии, может быть рассмотрено как некий вариант размена и компенсации КПРФ за то, что она по своей ли вине или по каким-то другим причинам лишилась гарантированного приза в Приморье", — пояснил собеседник агентства.

Политолог, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов также считает, что у эсеров "есть какие-то договоренности", но, по его мнению, сложившаяся ситуация не пойдет на пользу кандидату-коммунисту.

"Я думаю, что эсерам, может быть, за этот шаг что-то перепадет. Они получат компенсацию за это снятие… Мы видим, что КПРФ наказывают за несистемное поведение в рамках этих кампаний. И Хакасия — яркий пример наказания КПРФ", — полагает эксперт.

По его словам, в Хакасии "разработан интересный политический сериал": сначала с выборов снимается действующий на тот момент глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, а выборы откладываются на 2 недели, затем снимается Филягин, "и выборы опять откладывают". "Кандидатам от КПРФ не дают побеждать, как мы видим, в Хакасии пытаются максимально измотать нервы", — предполагает эксперт.

Неуверенность кандидата от "Справедливой России"?

Напротив, директор Центра политического анализа Павел Данилин не связывает решение Филягина с каким-либо договоренностями и сложными комбинациями. По его словам, снявшиеся с выборов и Зимин, и Филягин "понимают, что у них это получится очень плохо", в этом и состоит причина их отказа от участия в гонке.

"Доверие к избирательной системе у людей есть, тут же вопрос не в том, что я отказываюсь от участия в выборах, потому что Зимина боятся или еще кого-то. Нет, они не боятся, они отказываются от участия, потому что понимают, что они с регионом не справятся – ситуация очень сложная", — заключил собеседник агентства.

А что Партия роста?

Что касается возможного участия в борьбе кандидата от Партии роста Александра Мяхара, который занял четвертую строчку по итогам голосования 9 сентября, то Зудин считает, что шансов у партии, по сути, даже с голосами электората "Справедливой России" нет.

Член федерального политсовета партии Виктор Звагельский в беседе с РИА Новости сообщил, что Партия роста откажется от участия в выборах в Хакасии в случае малой вероятности победы, и этот вопрос будет решаться в среду.

"Если мы добавим к крохам Партии роста голоса эсеров, то у нас получится 11% (от СР — ред.) плюс некоторые крохи. Все-таки избиратели могут пойти на поддержку откровенного аутсайдера только в том случае, если кандидат от КПРФ будет для них очень сильно неприемлем", — заключил собеседник агентства.