Путин подписал закон о приграничном сотрудничестве с Польшей и Латвией

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша" и "Россия-Латвия" на период 2014–2020 годов, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Ратифицировать соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша" на период 2014-2020 годов, подписанное в Варшаве 29 декабря 2017 года", — говорится в тексте документа.

Аналогичный документ опубликован относительно ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов, который был подписан в Москве 29 декабря 2016 года.

Программа приграничного сотрудничества "Россия-Польша" на период 2014–2020 годов направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши. Для Российской Федерации данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив, говорится в пояснительной записке.

Соглашением определяются размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами платежей. Также определены основы налогового и таможенного регулирования, согласно которым применяется режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из стран.

Документом устанавливается порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в программе физических лиц в базы данных органов управления программой и по обоснованному требованию — в контрольные органы ЕС. Также устанавливается процедура возмещения необоснованных или нецелевым образом израсходованных программных средств.

Предварительная оценка проектных предложений Калининградской области позволяет сделать вывод о том, что финансовое участие РФ в программе будет способствовать достижению целей стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, следует из финансово-экономического обоснования к документу.

Программа "Россия – Латвия" (общий бюджет — 24,8 миллиона евро) предусматривает реализацию совместных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе. На реализацию этих двух соглашений из федерального бюджета РФ планируется направить 18,1 миллиона евро и 7,9 миллиона евро соответственно.