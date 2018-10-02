Миронов прокомментировал решение Филягина о снятии с выборов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение Андрея Филягина снять свою кандидатуру с губернаторских выборов в Хакасии является его личным решением, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее руководитель избирательного штаба Филягина Сергей Воейков заявил РИА Новости, что Филягин подал заявление об отказе участия во втором туре выборов губернатора.

"Это самостоятельное решение Андрея Филягина — и как кандидата в главы республики, и как руководителя регионального отделения партии. Окончательные оценки и оргвыводы по ситуации в Хакасии будут сделаны после изучения всех обстоятельств, я думаю, уже по итогам дня голосования", — сказал Миронов.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин тоже отказался от участия. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.