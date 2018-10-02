Миронов прокомментировал решение Филягина о снятии с выборов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение Андрея Филягина снять свою кандидатуру с губернаторских выборов в Хакасии является его личным решением, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Это самостоятельное решение Андрея Филягина — и как кандидата в главы республики, и как руководителя регионального отделения партии. Окончательные оценки и оргвыводы по ситуации в Хакасии будут сделаны после изучения всех обстоятельств, я думаю, уже по итогам дня голосования", — сказал Миронов.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин тоже отказался от участия. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.