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Политика

Путин назначил врио губернаторов в двух регионах

(обновлено: 20:27 02.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил во вторник исполняющих обязанности глав двух регионов: выходец из Сбербанка Игорь Артамонов стал врио губернатора Липецкой области, Вадим Шумков, занимавший пост замгубернатора Тюменской области, возглавил Курганскую область.

Ранее губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил покинуть пост в связи с переходом на новое место работы. Глава Липецкой области Олег Королев также попросил президента освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.

Курганская область

Заседание правительства Воронежской области. Архивное фото
© Фото : Правительство Воронежской области
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Сообщение о решении курганского губернатора Кокорина уйти в отставку появилось на сайте областного правительства сегодня днем.

"Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы", — говорится в сообщении.

Кокорину 57 лет, он уроженец Шадринского района Курганской области. В 1996 году был избран на пост главы города Шадринска. Переизбирался на эту должность в 2000, 2004, 2009 годах. В феврале 2014 года был назначен врио губернатора Курганской области, в сентябре 2014 года победил на выборах главы региона, получив по итогам голосования 84,87% голосов избирателей. Его полномочия истекали в сентябре 2019 года.

Выборы нового губернатора Курганской области будут назначены на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Липецкая область

Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вслед за Кокориным о своем решении сменить место работы объявил липецкий губернатор Королев. На сайте областной администрации было опубликовано видеообращение Королева, в котором он попросил о переходе, поблагодарил жителей региона и попросил прощения за свои ошибки.

"Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось", — говорится в обращении Королева, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.

"Я руковожу областью 26 лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым", — говорится в обращении.

Королеву 66 лет, он возглавлял администрацию Липецкой области с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Полномочия Королева истекали в 2019 году, очередные выборы главы региона должны были пройти в сентябре 2019 года.

Новые руководители

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Биография Игоря Артамонова
Сегодня Путин провел встречу с Игорем Артамоновым, которого назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области.

Артамонову 51 год, он родился в городе Буденновске Ставропольского края, окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). В 1992 году начал работу в Сбербанке России, в июне 2013 года стал вице-президентом Сбербанка России — председателем Среднерусского банка.

Позже Путин провел встречу с Вадимом Шумковым, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. Шумкову 47 лет, он уроженец Курганской области, с 2004 года работал в структурах правительства Тюменской области, с октября 2015 года занимал пост заместителя губернатора Тюменской области.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Биография Вадима Шумкова
Артамонов и Шумков — слушатели программы кадровой подготовки РАНХиГС. Среди выпускников этой программы — государственные руководители разного уровня, в том числе члены правительства и руководители министерских департаментов, губернаторы, мэры городов. Выпускниками программы были губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Амурской области Василий Орлов.

По данным РИА Новости, перед назначением премьер-министр Дмитрий Медведев на встречах с новыми главами субъектов Федерации обсудил их планы по социально-экономическому развитию регионов.

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