ЦИК дал два дня Партии роста на решение об участии в выборах главы Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Занявший четвертое место на выборах главы Хакасии кандидат от Партии роста Александр Мяхар должен будет определиться, будет ли участвовать во втором туре, в течение двух дней после соответствующего предложения, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.
"Избирательная комиссия республики должна это заявление Филягина рассмотреть и по итогам принять постановление, которое аннулирует кандидатуру представителя "Справедливой России", выдвигавшегося на пост губернатора", — сказал Шевченко.
По словам члена ЦИК, когда кандидат от Партии роста примет решение, региональный избирком назначит повторное голосование. "С учетом тех сроков, которые прописаны в законе, повторное голосование должно пройти не раньше, чем через две недели, но в воскресенье… Таким образом, повторное голосование может быть назначено на 21 октября", — сказал Шевченко.