ЦИК дал два дня Партии роста на решение об участии в выборах главы Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Занявший четвертое место на выборах главы Хакасии кандидат от Партии роста Александр Мяхар должен будет определиться, будет ли участвовать во втором туре, в течение двух дней после соответствующего предложения, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Мяхар (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник стало известно, что Филягин тоже отказался от участия. Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы пройдут, даже если останется один кандидат.

"Избирательная комиссия республики должна это заявление Филягина рассмотреть и по итогам принять постановление, которое аннулирует кандидатуру представителя "Справедливой России", выдвигавшегося на пост губернатора", — сказал Шевченко.

"После избирательная комиссия должна предложить кандидату от Партии роста Александру Мяхару принять участие в выборах. Тогда Мяхар должен будет определиться, будет ли он участвовать в повторном голосовании или нет. На это у него есть два дня", — продолжил он. Он добавил, что в заявлении Филягина, которое поступило в избирательную комиссию, указано, что решение о снятии кандидатуры принято "по вынуждающим обстоятельствам".

По словам члена ЦИК, когда кандидат от Партии роста примет решение, региональный избирком назначит повторное голосование. "С учетом тех сроков, которые прописаны в законе, повторное голосование должно пройти не раньше, чем через две недели, но в воскресенье… Таким образом, повторное голосование может быть назначено на 21 октября", — сказал Шевченко.