Собянин освободил от должности префектов нескольких округов Москвы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности префектов нескольких округов столицы, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра столицы.
"Освободить Тимофеева Всеволода Александровича от исполнения обязанностей префекта Восточного административного округа города Москвы", — говорится в тексте одного из документов.
Аналогичный документ мэр Москвы подписал в отношении префекта Северного административного округа Владислава Базанчука и префекта Северо-Восточного административного округа Валерия Виноградова.