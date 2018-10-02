ЦИК России зарегистрировал нового депутата Госдумы коммуниста Авдеева

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ во вторник зарегистрировала нового депутата Госдумы седьмого созыва коммуниста Михаила Авдеева, которому перешел вакантный мандат Алексея Русских.

"Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Авдеева Михаила Юрьевича", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК во вторник.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев сразу на заседании выдал зарегистрированному депутату удостоверение об избрании.

На минувшем заседании, 26 сентября Центризбирком постановил передать коммунисту Авдееву депутатский мандат, ставший вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы от КПРФ Алексея Русских.