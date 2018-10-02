Полпред в УрФО представит врио главы Курганской области до конца недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов до конца недели представит временно исполняющего обязанности губернатора Курганской области, который будет назначен вместо ушедшего в отставку Алексея Кокорина, сообщил РИА Новости заместитель полпреда Борис Кириллов.

Во вторник правительство Курганской области сообщило, что губернатор Алексей Кокорин решил покинуть пост в связи с переходом на новое место работы. В областном избиркоме РИА Новости заявили, что выборы нового главы региона будут назначены на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

"Это решение (об отставке) принял сам губернатор. Он отработал полный срок. Николай Николаевич (Цуканов) в курсе, он в ближайшее время представит исполняющего обязанности главы региона", – сказал собеседник агентства, отметив, что представление врио губернатора состоится до конца текущей недели.

"Полномочный представитель президента, как и намеревался, в дальнейшем будет помогать развитию Курганской области и ее активизации ее экономического потенциала", – добавил Кириллов.