Степашин рассказал о встрече с Руцким во время путча в 1993 году

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Участник событий осени 1993 года в Москве Сергей Степашин рассказал РИА Новости, что не испытывал страха во время переговоров с одним из лидеров протеста против президента страны и реформ Александром Руцким, а понимание того, что встреча могла закончиться физическим устранением, пришло позже.

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

"Честно говоря, я об этом не думал тогда", — сказал Степашин, отвечая на вопрос, было ли страшно встречаться с Руцким во время путча.

Он пояснил, что два дня находился в Верховном Совете, когда развернулись события 1993 года, и выступил на съезде депутатов, подчеркнув, что нельзя пытаться втягивать армию в этот конфликт. Политик добавил, что после выступления он снял с себя полномочия председателя комитета Верховного Совета по обороне и безопасности, и ушёл, после чего был назначен первым замминистром безопасности, которому поручили заниматься работой с депутатским корпусом.

"Сейчас я понимаю: "шлепнули" бы за пять секунд, а тогда этого не ощущалось. Я встречался с Руцким на третий день после того, как стал заместителем министра безопасности. Мне потом рассказывали, когда я ушел после встречи, что у Руцкова спрашивали, почему он меня не убрал", — поделился воспоминаниями Степашин.