В Крым прибыли представители украинской диаспоры

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Представители украинской диаспоры из семи стран прибыли в Крым с ознакомительным визитом, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

"В Крым прибыла иностранная делегация (из представителей украинской диаспоры) из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы. Делегаты собрались для участия в круглом столе под названием "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", — сказала Гридчина.

По ее словам, участники съезда начали свой визит с возложения цветов к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко и экскурсии в Музей украинской вышивки им. героя Украины Веры Роик.

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