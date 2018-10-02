ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей после отставки бывшего врио губернатора края Андрея Тарасенко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
"Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко", — сказал собеседник агентства.
Мануйлова курировала вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, Братыненко — вопросы взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией региона, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества, Ершов — вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти.