Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей после отставки бывшего врио губернатора края Андрея Тарасенко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку Андрея Тарасенко, ушедшего с поста после неудавшегося второго тура выборов главы региона. Кожемяко уже официально представили местным властям.

"Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах.

Мануйлова курировала вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, Братыненко — вопросы взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией региона, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества, Ершов — вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти.