Карасин отметил прогресс в российско-грузинских отношениях

ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. В отношениях между Россией и Грузией можно говорить об определенном прогрессе, прежде всего, в сфере торгово-экономических отношений, транспортных перевозок и туризма, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя состоявшуюся в понедельник в Праге встречу со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

Переговоры между Москвой и Тбилиси в формате "Карасин — Абашидзе" проходят в Праге с 2013 года. Это единственная официальная контактная линия между обеими странами после разрыва Грузией дипотношений с РФ в 2008 году.

"Наша с Зурабом Абашидзе задача – воспитывать отношения конструктивизма, направленные на решение конкретных задач по развитию контактов между обеими странами. В этом духе проходила и нынешняя наша встреча в Праге", — сказал Карасин.

В Грузии переизбыток эмоций перед выборами президента

По мнению Карасина, определенный отпечаток на подготовку к переговорам наложил некоторый переизбыток эмоциональности, который сейчас заметен в Грузии в связи с подготовкой к выборам президента, которые состоятся 28 октября.

"Был ряд заявлений некоторых официальных представителей Грузии, которые по различным причинам были восприняты нами как недружественные, направленные на обострение ситуации, в основном, они связаны с историей", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Кроме того, по его словам, отдельной политической темой, на которой пришлось во время переговоров заострить внимание, была активность НАТО на Южном Кавказе и роль в этом Грузии.

Товарооборот в 2018 году впервые превысит миллиард долларов

Участники пражских переговоров подчеркнули заметный рост торгово-экономических отношений между Россией и Грузией. За 8 месяцев этого года он достиг 900 миллионов долларов, а к концу 2018 года впервые должен превысить рубеж в 1 миллиард долларов, отметил Карасин.

"В основном, это достигнуто за счет российского экспорта, а также импорта в РФ грузинского вина", — пояснил замглавы МИД РФ.

Ожидается, что к концу ноября завершатся работы по расширению подъездных путей к российскому контрольно-пропускному пункту Верхний Ларс, сказал Карасин. Также, по его словам, идет процесс реализации соглашения о таможенном мониторинге от 2011 года с участием швейцарской компании SGS.

В немалой мере грузинской экономике помогают и денежные переводы из России, которые за восемь месяцев достигли 300 миллионов долларов, добавил Карасин.

Туризм в 2018 году вырос на 20%

"Туризм между нашими странами стремительно развивается, в этом году он возрос по сравнению с прошлым годом на 20%. Радует также то, что при большом числе россиян, посещающих Грузию, никаких нареканий, связанных с их пребыванием, у грузинской стороны нет", — сказал Карасин. Он подчеркнул, что развитие туризма, как и рост товарооборота, способствуют и заметному развитию авиасообщений между обеими странами.

Вместе с тем, замглавы МИД РФ отметил, что росту туризма в определенной мере мешает действующий в Грузии "пресловутый закон об оккупированных территориях".

В Тбилиси выступит балетная группа с берегов Невы

Постепенно набирает обороты и сотрудничество России и Грузии в сфере культуры. Грузинские артисты – нередкие гости в регионах РФ, все чаще приезжают в Тбилиси и другие города Грузии деятели российской культуры, подчеркнул Карасин.

"Думаю, что заметным событием в жизни грузинской столицы станут предстоящие в ноябре гастроли артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона", — сообщил замглавы МИД РФ.

Встреча на высшем уровне требует тщательной подготовки

Отметив, что по мере дальнейшего развития российско-грузинских отношений возможна встреча представителей обеих стран на высоком и даже на высшем политическом уровне, Карасин подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать тщательная предварительная подготовка.

"Самое главное – чтобы подобная встреча принесла какие-то реальные результаты. Потому что встреча ради встречи никому не нужна", — подчеркнул замглавы российского МИД.

Карасин также сообщил, что о конкретной дате проведения следующего раунда переговоров в Праге он с Абашидзе пока не договаривался.

"Это будет зависеть от того, как дальше будут идут дела, от накопления их "рабочей массы", — сказал Карасин.

Обычно встречи в формате "Карасин – Абашидзе" проходят в Праге два раза в год.