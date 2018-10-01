Карасин отметил прогресс в российско-грузинских отношениях

ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. В отношениях между Россией и Грузией можно говорить об определенном прогрессе, прежде всего, в сфере торгово-экономических отношений, транспортных перевозок и туризма, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя состоявшуюся в понедельник в Праге встречу со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.
"Наша с Зурабом Абашидзе задача – воспитывать отношения конструктивизма, направленные на решение конкретных задач по развитию контактов между обеими странами. В этом духе проходила и нынешняя наша встреча в Праге", — сказал Карасин.
В Грузии переизбыток эмоций перед выборами президента
По мнению Карасина, определенный отпечаток на подготовку к переговорам наложил некоторый переизбыток эмоциональности, который сейчас заметен в Грузии в связи с подготовкой к выборам президента, которые состоятся 28 октября.
"Был ряд заявлений некоторых официальных представителей Грузии, которые по различным причинам были восприняты нами как недружественные, направленные на обострение ситуации, в основном, они связаны с историей", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Кроме того, по его словам, отдельной политической темой, на которой пришлось во время переговоров заострить внимание, была активность НАТО на Южном Кавказе и роль в этом Грузии.
Товарооборот в 2018 году впервые превысит миллиард долларов
"В основном, это достигнуто за счет российского экспорта, а также импорта в РФ грузинского вина", — пояснил замглавы МИД РФ.
Ожидается, что к концу ноября завершатся работы по расширению подъездных путей к российскому контрольно-пропускному пункту Верхний Ларс, сказал Карасин. Также, по его словам, идет процесс реализации соглашения о таможенном мониторинге от 2011 года с участием швейцарской компании SGS.
В немалой мере грузинской экономике помогают и денежные переводы из России, которые за восемь месяцев достигли 300 миллионов долларов, добавил Карасин.
Туризм в 2018 году вырос на 20%
"Туризм между нашими странами стремительно развивается, в этом году он возрос по сравнению с прошлым годом на 20%. Радует также то, что при большом числе россиян, посещающих Грузию, никаких нареканий, связанных с их пребыванием, у грузинской стороны нет", — сказал Карасин. Он подчеркнул, что развитие туризма, как и рост товарооборота, способствуют и заметному развитию авиасообщений между обеими странами.
Вместе с тем, замглавы МИД РФ отметил, что росту туризма в определенной мере мешает действующий в Грузии "пресловутый закон об оккупированных территориях".
В Тбилиси выступит балетная группа с берегов Невы
"Думаю, что заметным событием в жизни грузинской столицы станут предстоящие в ноябре гастроли артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона", — сообщил замглавы МИД РФ.
Встреча на высшем уровне требует тщательной подготовки
Отметив, что по мере дальнейшего развития российско-грузинских отношений возможна встреча представителей обеих стран на высоком и даже на высшем политическом уровне, Карасин подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать тщательная предварительная подготовка.
Карасин также сообщил, что о конкретной дате проведения следующего раунда переговоров в Праге он с Абашидзе пока не договаривался.
"Это будет зависеть от того, как дальше будут идут дела, от накопления их "рабочей массы", — сказал Карасин.
Обычно встречи в формате "Карасин – Абашидзе" проходят в Праге два раза в год.