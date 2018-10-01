В Воронеже получившего 23 оклада чиновника не возьмут в новое правительство

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, получивший единовременную выплату в 23 оклада при увольнении с должности врио, а затем вернувшийся на работу, не войдет в состав нового правительства региона, сообщил губернатор Александр Гусев.
При этом Гусев отметил, что ему жаль, что Агибалов уходит из правительства, поскольку он сейчас "был бы полезен" в областном руководстве.
Губернатор также сообщил, что пост вице-губернатора покинет Евгений Юрченко.
Двадцать три оклада
В субботу несколько Telegram-каналов опубликовали копии документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов. Два дня спустя он занял аналогичную должность без приставки "врио".
Комментируя произошедшее, Гусев заявил, что "с точки зрения закона все было правильно". По его словам, в новый состав правительства Агибалов входить был не намерен, а переназначили его только для того, чтобы пережить переходный период.
В правительстве региона также сообщали, что Агибалов переназначение произошло "исключительно до момента формирования нового областного кабмина, которое будет завершено до 12 октября 2018 года".