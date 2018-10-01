В Воронеже получившего 23 оклада чиновника не возьмут в новое правительство

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, получивший единовременную выплату в 23 оклада при увольнении с должности врио, а затем вернувшийся на работу, не войдет в состав нового правительства региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона пояснил, что Агибалов написал заявление об уходе.

При этом Гусев отметил, что ему жаль, что Агибалов уходит из правительства, поскольку он сейчас "был бы полезен" в областном руководстве.

Губернатор также сообщил, что пост вице-губернатора покинет Евгений Юрченко.

Двадцать три оклада

В субботу несколько Telegram-каналов опубликовали копии документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов. Два дня спустя он занял аналогичную должность без приставки "врио".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Воронежской области, единовременная выплата 23 окладов Агибалову была произведена в соответствии с региональным законом, а общая сумма составила 223 892 рубля.

Комментируя произошедшее, Гусев заявил, что "с точки зрения закона все было правильно". По его словам, в новый состав правительства Агибалов входить был не намерен, а переназначили его только для того, чтобы пережить переходный период.

В правительстве региона также сообщали, что Агибалов переназначение произошло "исключительно до момента формирования нового областного кабмина, которое будет завершено до 12 октября 2018 года".