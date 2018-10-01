ВОЛГОГРАД, 1 окт – РИА Новости. Пресс-служба администрации Волгоградской области не комментирует информацию о возможной отставке губернатора региона Андрея Бочарова и отмечает, что график у него напряженный и уже составляет план мероприятий на ближайшую неделю.

Информацию о возможной отставке Бочарова ранее распространил " Коммерсант ".

"Слухи об отставке мы не комментируем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По словам собеседника агентства, губернатор находится в Волгограде, в понедельник у него прошло оперативное совещание в администрации, также на этой неделе запланированы ряд встреч.

"Работа ведется в обычном порядке. Планы на неделю составлены, график (у губернатора – ред) напряженный. Например, завтра в связи с 15-летием РЖД запланирована рабочая поездка в РЖД и технопарк "Кванториум", часть которого располагается на территории детской железной дороги", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Бочаров избран губернатором Волгоградской области в 2014 году, на следующий год у него истекает срок полномочий. До руководства регионом Бочаров возглавлял Общероссийский народный фронт.