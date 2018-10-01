Главы двух областей находятся в командировках на фоне слухов об отставке

МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Губернаторы Курской и Липецкой областей Александр Михайлов и Олег Королев в понедельник находятся в командировках, сообщили РИА Новости в пресс-службах правительств регионов.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Михайлов и Королев вызваны в Москву и в ближайшее время будут отправлены в отставку в рамках осенней волны замен в губернаторском корпусе. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил назначения новых глав регионов и назвал этот процесс перманентным.

"Александр Николаевич (Михайлов) в командировке. Да (в Москве — ред.). У нас такой информации (о возможной отставке — ред.) нет. На повестке дня это не стоит, мы спокойно работаем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Курской области.

"Олег Петрович (Королев) в командировке", — сказали агентству в пресс-службе липецкого губернатора, не уточнив, куда и с какой целью выехал глава региона.

Королев, известный своими резонансными высказываниями в социальных сетях, занимает пост губернатора с 1998 года и является вторым по продолжительности пребывания на посту главой российского региона после Евгения Савченко, представляющего Белгородскую область. Михайлов впервые был избран губернатором Курской области в конце 2000 года.