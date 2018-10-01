Александр Цыбульский вступил в должность главы Ненецкого автономного округа

МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Александр Цыбульский, избранный губернатором Ненецкого автономного округа, принес присягу и вступил в должность главы региона.

Цыбульский был избран на очередной сессии совета депутатов НАО в понедельник. Из трех предложенных кандидатур депутаты отдали большинство голосов за Цыбульского, который в последний год исполнял обязанности главы региона.

Церемонию вступления в должность, которая прошла в концертном зале Дворца культуры "Арктика" в Нарьян-Маре, транслировал местный телеканал "Север". Цыбульский произнес текст присяги, пообещав соблюдать законы и права людей, работать на благо округа.

Председатель собрания депутатов НАО Александр Лутовинов поздравил нового главу со вступлением в должность. "У нас нет никаких сомнений, что вы приложите все усилия для развития нашего региона. Для этого у вас есть все необходимое — опыт работы на федеральном уровне, лидерские качества, высокая работоспособность, а главное — уважение наших граждан", — сказал он.

"Нужно сделать все, чтобы жители НАО жили лучше… Это ответственная работа, которая связана с доверием населения", — сказал, в свою очередь, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, который специально прибыл на церемонию вступления в должность. С ответственным постом Цыбульского поздравила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, а также епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.