Филягин опроверг сообщения об отказе участвовать в выборах главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 1 окт — РИА Новости. Представитель "Справедливой России" Андрей Филягин, претендующий на пост главы Хакасии, заявил РИА Новости, что не собирается снимать свою кандидатуру и отказываться от участия во втором туре выборов.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источник в штабе второго кандидата на пост главы республики, Валентина Коновалова сообщило, что Филягин в начале недели может объявить о снятии с выборов.

"Я продолжаю работать, штаб продолжает работать. Это (информация об отказе от участия во втором туре — ред.) не соответствует действительности", — сказал Филягин.

Выдвиженец от "Справедливой России" Филягин, занявший третье место в первом туре выборов главы региона, прошел во второй тур после того, как действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил об отказе от дельнейшей борьбы. Оппонентом Филягина выступает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.

Выборы назначены на 7 октября.