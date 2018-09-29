Евкуров раскрыл детали соглашения о границе между Ингушетией и Чечней

НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, подписанное в среду, предусматривает обмен территориями площадью 1890 гектаров с обеих сторон, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

"Чеченская сторона уступила нам 1890 гектаров, и мы, со своей стороны то же самое, ровно метр в метр, уступили 1890 гектаров. В итоге мы выровняли границу, клин, который там был. Дальше мы пошли по сложившейся линии границы, которая принималась до нас, в 1990-х годах, когда Чечено-Ингушетия развалилась, и мы приняли решение остаться в составе Российской Федерации", — сказал Евкуров на расширенном заседании правительства региона, видеозапись с которого опубликована на канале сайта главы республики на видеохостинге YouTube.

Он также заявил, что соглашение по границе будет реализовано и закреплено в ближайшее время. "Мы нашли в себе силы и я, и Рамзан (Кадыров), чтобы просто закрыть эту тему. Никто нас не заставлял это делать, мы просто сели и пришли к мнению, или мы это закроем, или завтра сделаем из наших братских народов вечных кровников. Мы решили до этого не доводить", — подчеркнул Евкуров.

"Те, кто хочет мира и покоя республике, добрососедства, братских отношений, поддержат это решение и должны довериться нам", — добавил он.

По словам Евкурова, на границе также будут демонтированы все посты. "Пост наш, который в Арштах стоит, мы уберем, в нем нет необходимости, в Аки-Юрте пост тоже уберем, у нас останутся посты только на федеральной трассе", — пояснил глава Ингушетии.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.