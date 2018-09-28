Лавров призвал к переговорам с США по стратегической стабильности

ООН, 28 сен — РИА Новости. Диалог с США по стратегической стабильности давно назрел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

Российский министр заявил, что в данный момент мало подвижек в переговорах между Москвой и Вашингтоном по ряду тем, в том числе контртерроризму, кибербезопасности, а также стратегической стабильности, включающей вопросы, которые необходимо урегулировать для функционирования договоров в этой сфере — ДСНВ и ДРСМД.

"Но, помимо конкретно этих документов, стратегическая стабильно включает в себя намного больше факторов, которые на нее влияют. Этот разговор давно назрел, даже перезрел, и то, что этот диалог сейчас в подвешенном состоянии, не делает позитива ни для кого", — отметил глава МИД РФ.