Кожемяко заявил, что первым делом проверит подготовку Приморья к зиме

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что первое, что он сделает на новом посту, включится в подготовку края к зиме.

"Первое, что нужно сделать — это определиться с той текущей ситуацией, в которой сейчас находится край. Это подготовка к зиме, с тем, чтобы она у нас прошла. Северные районы с первого (октября) уже включают отопительный сезон. По южным районам сейчас идёт формирование бюджета. Это основные направления, по которым будет жить край в 2019 году", — сказал Кожемяко журналистам.

"Эти направления мы рассмотрим, а потом уже будут встречи с населением, изучение тех проблем, которые волнуют жителей Приморья", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в среду назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку его предшественника Андрея Тарасенко, ушедшего с поста после неудавшегося второго тура выборов главы региона.