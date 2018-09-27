В Кремле прокомментировали информацию о "настоящем имени" Боширова

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что подозреваемый Великобританией в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов на самом деле является другим человеком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией", — сказал он, комментируя опубликованный в среду материал британского проекта Bellingcat и издания Insider, в котором утверждается, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, имеющим звание героя России.

При этом он подчеркнул, что в Кремле оперируют теми данными, которые озвучил сам Боширов и второй подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей Александр Петров в интервью RT.

"Это же, насколько я понимаю, такое неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует и соответствует ли оно действительности. Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами Российской Федерации", — напомнил Песков.

Гражданское лицо

Представитель Кремля также пообещал выяснить, награждал ли президент полковника Анатолия Чепигу, о котором говорится в расследовании Bellingcat. При этом он переадресовал в Минобороны вопросы о личности военнослужащего.

Журналисты спросили Пескова о том, похож ли Руслан Боширов на Чепигу. Пресс-секретарь президента ответил, что существует "много людей, похожих друг на друга". По его словам, Владимир Путин располагает информацией о том, что Боширов, как и второй "подозреваемый", является гражданским лицом. Соответствующее заявление российский президент сделал 12 сентября, напомнил Песков.

Боширов и Петров

Пятого сентября британская прокуратура предъявила россиянам Боширову и Петрову обвинения по четырем статьям. Премьер-министр страны Тереза Мэй, не приведя доказательств, заявила, что двое россиян являлись "сотрудниками ГРУ".

Позднее Петров и Боширов дали интервью RT, рассказав, что занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, про Скрипалей ничего не знали, а в Солсбери посетили в качестве туристов, чтобы осмотреть достопримечательности — местный собор и Олд Сарум.

Сайт проекта Bellingcat, уже публиковавший информацию, не находившую подтверждения, утверждал, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ. В ответ заместитель главы МВД России Игорь Зубов сообщил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ", и понять, служит ли человек в разведке, по базе данных миграционной службы невозможно. Материал Bellingcat раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил Лондон во лжи: правительство Британии утверждало, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.