Кремль отреагировал на сообщения о "настоящей фамилии" Боширова

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проверить, награждал ли Владимир Путин полковника Анатолия Чепигу.

"Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию", — заявил Песков.

Он пояснил, что не знает, есть ли такой полковник, и посоветовал задавать подобные вопросы российскому оборонному ведомству.

Отвечая на вопрос о том, похож ли герой России полковник Чепига на Руслана Боширова, Песков заявил, что "есть много людей, похожих друг на друга".

"Но кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией", — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин заявил, что двое россиян, которых Британия подозревает в отравлении в Солсбери — гражданские лица.

Накануне сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider опубликовал материал, в котором утверждается, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Ранее Bellingcat уже публиковал материалы, не находившие подтверждения.

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.