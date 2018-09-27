МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что губернатор Берг в ближайшие дни может написать заявление об уходе со своего поста, а его место может занять первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Сам Гутенев, комментируя информацию о возможном назначении на пост губернатора Оренбуржья, заявил, что не слышал об этом.

"Я не знаю, как насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга. Что касается кадровых решений президента — принимать отставку или нет, назначить исполняющим обязанности или нет — мы традиционно это не анонсируем. Если такие события состоятся, мы проинформируем вас, как мы это делаем традиционно", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможной отставке Берга.