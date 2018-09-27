МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
"Я не знаю, как насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга. Что касается кадровых решений президента — принимать отставку или нет, назначить исполняющим обязанности или нет — мы традиционно это не анонсируем. Если такие события состоятся, мы проинформируем вас, как мы это делаем традиционно", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможной отставке Берга.