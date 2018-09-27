Россия надеется, что замена генсека не отразится на работе ОДКБ

ДУШАНБЕ, 27 сен — РИА Новости. Россия надеется, что замена генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова не отразится на деятельности ОДКБ, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.
"Российская сторона, как и другие государства-члены, заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг генерального секретаря в наименьшей степени сказалась на эффективности и слаженности деятельности ОДКБ", — сказал Панкин.
По словам Панкина, "армянская сторона инициировала досрочное прекращение полномочий Юрия Хачатурова на этой должности, процесс запущен и реализуется в рамках существующих в ОДКБ процедур".
Панкин указал, что в настоящее время "работа в ОДКБ идет без сбоев, все принятые решения планомерно реализуются".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.