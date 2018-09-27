МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство России в течение суток внесет корректировки в одобренные ранее в четверг Основные направления своей деятельности до 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня правительство Российской Федерации одобрило основные направления деятельности правительства до 2024 года… Согласно сегодняшнему решению правительства, в суточный срок основные направления деятельности правительства будут доработаны с учётом замечаний, которые были высказаны в ходе обсуждения, и к 1 октября они фактически обретут силу закона", — сказала Голикова журналистам.

Она добавила, что Основные направления нацелены на исполнение национальных целей, обозначенных в майском указе президента, и национальные цели будут реализовываться в рамках плана подготовленных мероприятий.