Новый врио главы Приморья Олег Кожемяко рассказал о первых шагах на посту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сообщил РИА Новости, что планирует в первую очередь познакомиться с коллегами, но уже сейчас считает, что особое внимание следует обратить на образование, здравоохранение и дороги.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"В первую очередь я намерен познакомиться с коллегами, с которыми предстоит работать, с депутатами, общественностью и пообщаться с жителями региона. Первое знакомство в новом ранге дает несколько иную картину, нежели когда приезжаешь во Владивосток в качестве гостя или губернатора с другого региона. Приморье – родное место для меня, я возвращаюсь домой", — рассказал новый глава Приморья.

По словам врио главы Приморья, ему многое известно там и понятно, но основополагающими в его работе станут мнение людей, их пожелания по улучшению жизни в регионе.

"Когда станет понятно, какие задачи являются самыми актуальными, а какие можно решить в среднесрочной перспективе, тогда можно будет сформировать программу и приступить к слаженной работе с командой", — отметил Кожемяко.

По мнению врио губернатора, на новом месте в первую очередь следует обратить внимание на образование, здравоохранение и дороги.

"В Приморье более 500 школ, и треть из них нуждаются в ремонте. Около 18,5% детей учатся во вторую смену. Вопрос необходимо решить до 2024 года. Показатели по здравоохранению требуют модернизации, дооснащения, приближенности к населению по доступности, привлечения специалистов первичного звена. Около 50% дорог требуют ремонта: сейчас необходимо решить, какие из них нужно благоустраивать в первую очередь. Конечно, в преддверии зимы многого уже не успеть, но нужно уже сейчас начинать готовить проектно-сметную документацию. Посмотреть наличие коммунальной техники для уборки. В общем, это будет та работа, которой должен заниматься руководитель региона", — резюмировал в заключение Кожемяко.