Путин отметил важность развития отношений с Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку. 27 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку. 27 сентября 2018

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву о важности сохранения импульса на позитивное развитие отношений и сохранение достигнутых ранее договоренностей.

"Безусловно, здорово, что есть возможность воспользоваться этой ситуацией и поговорить о двусторонних отношениях. Мы отмечали еще и в Сочи, что отношения развиваются позитивно в экономике, в других сферах, теперь очень важно, тот импульс, который был придан нашему взаимодействию в ходе вашего визита в Россию, и те документы, которые мы с вами подписали, чтобы импульс не пропал и чтобы документы не пропали", — сказал Путин.

Он отметил, что об этом и намеревается поговорить в ходе двусторонней встречи.

Кроме того, российский лидер, который ранее в четверг посетил ЧМ по дзюдо в Баку, отметил его достойную на высоком международном уровне организацию. "Это — большой вклад в развитие мирового спорта", — сказал Путин.

Он также назвал важным участие двух лидеров в межрегиональном форуме Россия-Азербайджан.

Алиев на встрече отметил, что форум собрал рекордное количество участников, Россия является важным и ценным партнером для Азербайджана. "Думаю, в предстоящие годы сотрудничество мы будем только наращивать", — сказал Алиев.