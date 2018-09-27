В приморский парламент внесли проект об участии в выборах самовыдвиженцев

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Избирком Приморья внес на рассмотрение в парламент края законопроект, согласно которому в выборах губернатора смогут участвовать не только кандидаты от партий, но и самовыдвиженцы, сообщил РИА Новости председатель комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулат Текиев (ЕР).

"Сегодня избирательная комиссия внесла в заксобрание такой законопроект. Наше законодательство было ограничено – участвовать в выборах губернатора могли только выдвинутые партиями кандидаты. Сейчас мы расширяем эту возможность, участвовать смогут и самовыдвиженцы", — сказал Текиев.

По его словам, рассмотрение законопроекта планируется на 3 октября, сначала его рассмотрят на заседании комитета парламента края, потом – на внеочередном заседании заксобрания.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Андрей Тарасенко, который на тот момент был врио главы региона, заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря, сообщил накануне журналистам заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов.