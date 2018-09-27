В администрации главы Оренбуржья информацию о его отставке назвали слухами

УФА, 27 сен — РИА Новости. Информация об отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга является не более, чем слухами, он работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель администрации главы региона.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что губернатор Берг в ближайшие дни может написать заявление об уходе со своего поста, а его место может занять первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Гутенев, комментируя информацию о возможном назначении на пост губернатора Оренбуржья, заявил, что не слышал об этом.

"Это слухи, Юрий Берг сегодня работает в штатном режиме. В область приехал полпред Игорь Комаров, они совместно ввели в эксплуатацию 12 километров первого пускового комплекса автомобильной дороги "Обход Оренбурга". Также проехали по городу, ознакомились с реализацией программы "городская среда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас идет совещание, в котором участвуют члены правительства, губернатор и полпред.

"На совещании обсуждают выполнение майских указов президента РФ. Тема дня — это обустройство региона", — добавил он.