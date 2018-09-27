Источник рассказал о возможной отставке губернатора Оренбургской области

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ближайшие дни может написать заявление об уходе со своего поста, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сменить Берга может первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

"В регионе уже находится Гутенев вместе с полпредом президента в ПФО Комаровым", — уточнил собеседник агентства.

При этом Гутенев заявил РИА Новости, что ничего не слышал о возможном назначении главой Оренбургской области.

Губернаторские перестановки

Накануне Владимир Путин сменил глав сразу нескольких регионов.

Так, он назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, Казбека Кокова — врио главы Кабардино-Балкарии, а губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко предложил занять пост врио главы Приморья.

До вчерашнего дня Морозов занимал должность замглавы Федеральной таможенной службы, а раньше был помощником министра обороны.

Коков работал в администрации президента, а раньше был заместителем министра, затем депутатом.