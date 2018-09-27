СМИ сообщили о возможном новом месте работы Тарасенко

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший врио главы Приморского края Андрей Тарасенко может стать заместителем министра транспорта РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Тарасенко и назначил на этот пост Олега Кожемяко.

"Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, знает человек, близкий к руководству Приморского края: не исключено назначение бывшего врио губернатора на пост замминистра транспорта", — пишут "Ведомости".

Минтранс покинули в последнее время сразу два заместителя министра — Николай Асаул, который курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом, и Алан Лушников, курировавший железнодорожный транспорт. На их места пока никто не назначен.

Тарасенко с июля 2013 года был заместителем генерального директора ФГУП "Росморпорт", затем генеральным директором ФГУП "Росморпорт". Указом президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края 4 октября 2017 года.