ЛДПР считает, что у их кандидата большие шансы выиграть выборы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Региональное отделение ЛДПР считает, что у их кандидата на выборах губернатора Приморского края большие шансы на победу, рассказал РИА Новости координатор партии в Приморье Василий Васильев.

"Дата региональной конференции, где будет выбран кандидат, будет известна после решения о дате выборов. У кандидата от ЛДПР большие шансы на победу. Это доказали выборы в Хабаровском крае и Владимирской области", — сказал Васильев.

В свою очередь, заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов сообщил журналистам, что новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря.

В воскресенье во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Победу в Хабаровском крае одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта — около 28%.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.