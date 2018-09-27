ЛДПР считает, что у их кандидата большие шансы выиграть выборы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Региональное отделение ЛДПР считает, что у их кандидата на выборах губернатора Приморского края большие шансы на победу, рассказал РИА Новости координатор партии в Приморье Василий Васильев.
"Дата региональной конференции, где будет выбран кандидат, будет известна после решения о дате выборов. У кандидата от ЛДПР большие шансы на победу. Это доказали выборы в Хабаровском крае и Владимирской области", — сказал Васильев.
В свою очередь, заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов сообщил журналистам, что новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря.
В воскресенье во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Победу в Хабаровском крае одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта — около 28%.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.